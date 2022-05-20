Минск, 20 мая, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Многие сбежавшие за рубеж белорусские оппозиционеры хотят вернуться в республику. Об этом 20 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с пионерским активом по случаю празднования 100-летия пионерского движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я же получаю информацию: многие из них очень хотят вернуться домой, а не знают как. Во-первых, стыдно, неудобно: сбежали, а теперь как вернуться? Пусть думают. Как бежали, так пусть и возвращаются», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в 2020 году некоторые несогласные с результатами президентских выборов решили уехать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Лукашенко призвал выехавшую из страны оппозицию вернуться домой, покаяться и понести наказание.