Лиссабон, , 13:08 — REGNUM Руководство Португалии ведёт переговоры с властями ФРГ и Польши о возможности распределения газа из порта Синиша в страны Евросоюза, которые зависят от энергоресурсов, поставляемых из России. Об этом пишет издание Público.

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Отмечается, что подобная возможность рассматривается на самом высоком уровне. По мнению португальского руководства, для сокращения зависимости от российских энергоресурсов порт Синиша мог бы закачивать газ из США, после чего реэкспортировать его в Евросоюз на менее крупных судах. Сообщается, что в качестве наиболее приоритетных стран для такой операции рассматриваются Германия и Польша.

Правительственный источник издания подчёркивает, что техническое исследование такой возможности уже завершено. По его словам, такой план является «жизнеспособным, гибким и альтернативным решением, поскольку Синиш занимает центральное географическое положение в Атлантическом океане».