Ярославль, 20 мая 2022, 13:20 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в прокуратуру с требованием проверить порядок размещения информационных конструкций в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
Омбудсмен считает, что город предъявляет бизнесу избыточные требования. Альфир Бакиров пояснил, что несмотря на введённый мораторий на проверки, городские власти всё равно их проводят.
Так, например, в одном из сетевых ярославских кафе на окнах висят тенты с фирменным логотипом. Чиновники отказываются их согласовать с февраля 2020 года, а требование об устранении нарушений либо демонтаже поступило только в 2022 году. Ранее на стенах здания висела другая рекламная конструкция. Она была согласована, однако её регулярно повреждали службы ЖКХ при сбивании сосулек. Сейчас же предпринимателю придётся вновь вернуться к этому варианту, вложив свои деньги и заведомо зная, что её снова повредят.
Теперь проверка, только уже прокурорская, ждёт мэрию Ярославля.