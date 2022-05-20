Ярославль, , 13:20 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в прокуратуру с требованием проверить порядок размещения информационных конструкций в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Демонтаж вывески в Ярославле City-yaroslavl.ru

Омбудсмен считает, что город предъявляет бизнесу избыточные требования. Альфир Бакиров пояснил, что несмотря на введённый мораторий на проверки, городские власти всё равно их проводят.

Так, например, в одном из сетевых ярославских кафе на окнах висят тенты с фирменным логотипом. Чиновники отказываются их согласовать с февраля 2020 года, а требование об устранении нарушений либо демонтаже поступило только в 2022 году. Ранее на стенах здания висела другая рекламная конструкция. Она была согласована, однако её регулярно повреждали службы ЖКХ при сбивании сосулек. Сейчас же предпринимателю придётся вновь вернуться к этому варианту, вложив свои деньги и заведомо зная, что её снова повредят.

«Проблема в том, что федеральный закон №248-ФЗ о государственном и муниципальном контроле включает не все виды проверочных мероприятий. Вывески — это элементы внешнего благоустройства здания, контроль за размещением которых должен осуществляться с соблюдением этого закона. Однако в Ярославле в силу особенностей местного нормотворчества такие мероприятия проводятся под видом выявления нарушений в сфере размещения информационных конструкций и к муниципальному контролю не относятся. Должностные лица, которые проводят такие «проверки», не вправе осуществлять мероприятия по муниципальному контролю в сфере благоустройства. Для этого существует отдельное ведомство и отдельный нормативный акт. Такой подход к организации проверочных мероприятий должен быть внимательно оценен прокуратурой, иначе все поручения Президента о снижении любых форм давления на бизнес не дадут ожидаемого эффекта», — пояснил омбудсмен.

Теперь проверка, только уже прокурорская, ждёт мэрию Ярославля.