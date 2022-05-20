Мэрию Ярославля заподозрили в избыточных требованиях к вывескам
Ярославль, 20 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в прокуратуру с требованием проверить порядок размещения информационных конструкций в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
Омбудсмен считает, что город предъявляет бизнесу избыточные требования. Альфир Бакиров пояснил, что несмотря на введённый мораторий на проверки, городские власти всё равно их проводят.
Так, например, в одном из сетевых ярославских кафе на окнах висят тенты с фирменным логотипом. Чиновники в начале 2020 года не согласовали их внешний вид, однако последующие два года никаких требований об устранении нарушений или демонтаже не предъявляли. И лишь весной этого года выдали соответствующие предписания. Ранее на стенах здания висела другая рекламная конструкция. Она была согласована, однако её регулярно повреждали службы ЖКХ при сбивании сосулек. Сейчас же предпринимателю придётся вновь вернуться к этому варианту, вложив свои деньги и заведомо зная, что её снова повредят.
Теперь проверка, только уже прокурорская, ждёт мэрию Ярославля.