Ярославль, 20 мая, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров обратился в прокуратуру с требованием проверить порядок размещения информационных конструкций в Ярославле. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

City-yaroslavl.ru Демонтаж вывески в Ярославле

Омбудсмен считает, что город предъявляет бизнесу избыточные требования. Альфир Бакиров пояснил, что несмотря на введённый мораторий на проверки, городские власти всё равно их проводят.

Так, например, в одном из сетевых ярославских кафе на окнах висят тенты с фирменным логотипом. Чиновники в начале 2020 года не согласовали их внешний вид, однако последующие два года никаких требований об устранении нарушений или демонтаже не предъявляли. И лишь весной этого года выдали соответствующие предписания. Ранее на стенах здания висела другая рекламная конструкция. Она была согласована, однако её регулярно повреждали службы ЖКХ при сбивании сосулек. Сейчас же предпринимателю придётся вновь вернуться к этому варианту, вложив свои деньги и заведомо зная, что её снова повредят.

«Проблема в том, что федеральный закон №248-ФЗ о государственном и муниципальном контроле включает не все виды проверочных мероприятий. Вывески — это элементы внешнего благоустройства здания, контроль за размещением которых должен осуществляться с соблюдением этого закона. Однако в Ярославле в силу особенностей местного нормотворчества такие мероприятия проводятся под видом выявления нарушений в сфере размещения информационных конструкций и к муниципальному контролю не относятся. Должностные лица, которые проводят такие «проверки», не вправе осуществлять мероприятия по муниципальному контролю в сфере благоустройства. Для этого существует отдельное ведомство и отдельный нормативный акт. Такой подход к организации проверочных мероприятий должен быть внимательно оценен прокуратурой, иначе все поручения Президента о снижении любых форм давления на бизнес не дадут ожидаемого эффекта», — пояснил омбудсмен.

Теперь проверка, только уже прокурорская, ждёт мэрию Ярославля.