Брюссель, , 13:05 — REGNUM Очередной транш в размере €600 миллионов выделил Киеву в рамках макрофинансовой помощи Европейский союз. Об этом 20 мая сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Twitter.

Деньги (сс) Michael Marcovici

«Сегодня мы выделили новый транш макрофинансовой помощи Украине в размере €600 млн», — написала она в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме назвали циничным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что если Украина прекратит воевать, то ее «больше не будет».