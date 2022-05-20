Донецк, 20 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 11:55 был открыт огонь из миномёта с позиций в населённом пункте Пески. Всего боевики выпустили по Куйбышевскому району три мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая украинские войска несколько раз обстреляли Донецк.