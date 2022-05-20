София, 20 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Сотрудники отдела компьютерной безопасности при министерстве образования и науки (МОН) Болгарии сообщили о предотвращении масштабной хакерской атаки на главный ведомственный сайт. Об этом 20 мая передает БНР.

Christoph Scholz Хакер

Согласно официальной информации, в базе данных указанного сайта находится информация об обязательных выпускных экзаменах, а также ответы на основные тестовые задания. При этом, по словам экспертов, конфиденциальность соответствующих данных не пострадала.

Расследование по факту попытки взлома серверов проводят МОН и полиция.

Напомним, 20 мая выпускники средних школ Болгарии сдают единый государственный экзамен по болгарскому языку и литературе. В мероприятии участвуют 47 тыс. школьников.