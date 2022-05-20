Москва, , 13:03 — REGNUM Во Владивостоке наблюдается большой спрос на работу с азиатскими странами через порты этого города. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявил первый заместитель главы города Владивосток Сергей Дмитриенко, в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

Флаги России и Китая Government ZA

«Большое влияние на нас оказал коронавирус в связи с ограничением перемещений. Это научило нас быстро реагировать. Мы уже не ждем иностранных инвесторов. Мы понимаем, что рынки будут какое-то время закрыты, — сказал Дмитриенко. — Мы видим больший спрос российских туристов на отдых во Владивостоке. Мы видим больший спрос на работу с азиатскими странами через порты Владивостока. Мы видим спрос на наших специалистов, которые имеют наработанные связи с Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. Все это дает нам уверенность в том, что город будет развиваться».