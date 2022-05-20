Красногорск, 20 мая, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 207 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 200 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 953 333 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 973 669.

При этом в Подмосковье 20 мая ни один человек не погиб от COVID-19 в Подмосковье.