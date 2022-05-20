* Талибы — запрещённая в России организация

Балх, Афганистан, , 13:01 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали крестьянам афганской провинции Балх «не собирать урожай без присутствия представителя департамента сельского хозяйства». Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает Afghanistan International.

Урожай Donland.ru

В этом документе аграриям предлагается сотрудничать «в соблюдении одного из пяти «столпов ислама», а именно — в выплате закята».

В письме департамента сельского хозяйства, ирригации и животноводства провинции Балх властям всех уездов поручается довести этот приказ до всех крестьян провинции. Копия письма разослана во все уезды провинции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали приказ заявления ООН о том, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы из-за засухи и экономического кризиса.

Прошлой зимой ООН призвала мир пожертвовать 5 миллиардов долларов на предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане.