Ремонтненский район, Ростовская область, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области жительница Ремонтненского района лишилась около 2 млн рублей, оформив большую часть средств в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 20 мая.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Заявительница пояснила полицейским, что ответила на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник предложил вложить деньги в покупку криптовалюты и убедил оформить кредит. Затем якобы под предлогом покупки электронных денег женщина перевела средства на номер банковского счёта, названного мошенником. Сумма хищений составила почти 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.