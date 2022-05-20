Париж, , 13:00 — REGNUM Два теннисиста подозреваются в договорном исходе матча в квалификации Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом 20 мая сообщает L’Equipe.

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Отмечается, что 16 мая в первом круге квалификации играли испанец Бернабе Сапата Миральес и представитель Израиля Дуди Села. Встреча завершилась победой Миральеса со счетом 6:3, 6:0.

По информации издания, во втором сете матча было сделано большое количество ставок. Под подозрение попали суммы онлайн-ставок, полученных от трёх операторов на Кипре, Украине и в Армении, а также сценарий второго сета, который был проигран Селой за 16 минут.

В настоящее время проводятся проверки.

Напомним, основной турнир Roland Garros будут проходить в Париже с 22 мая по 5 июня.