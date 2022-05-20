Тюмень, , 13:00 — REGNUM В Тюмени провожают в почётную отставку Сергея Ракова, шесть лет возглавлявшего Ленинский районный суд. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Отставка

Общий стаж работы Сергея Ракова юристом — более 35 лет. Он возглавлял Ленинский районный суд Тюмени с 1 июня 2016 года.

Сергей Раков родился 7 декабря 1962 года в Северо-Казахстанской области. В 1983 году, после службы в рядах Советской Армии, поступил в Свердловский юридический институт (Уральская юридическая академия). После его окончания в 1987 году, был принят на работу следователем в органы прокуратуры Северо-Казахстанской области. Затем назначен прокурором. С октября 1997 по август 2001 года Сергей Раков работал в органах прокуратуры Тюменской области, а с 2001 года возглавил Вагайский районный суд. С 10 декабря 2004 года по 1 июня 2016 года он — председатель Тобольского городского суда.

За добросовестное отношение к служебным обязанностям, активное участие в работе органов судейского сообщества Тюменской области Сергей Раков неоднократно отмечался почетными грамотами и благодарностями.