Белвью, США, 20 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Студия Bungie ответила на мольбы геймеров, с которыми они начали обращаться к разработчикам Destiny 2 более трёх лет назад. Информация была опубликована 19 мая на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Destiny 2

С началом 17-го сезона Destiny 2, которое запланировано на 24 мая 2022 года, игроки увидят, что их хранилище увеличилось на 100 ячеек (с 500 до 600). Разработчики пояснили, что это, конечно, не позволит геймерам хранить весь полученный лут (добычу), но всё же они смогут положить в хранилище больше вещей (к которым, как отметила редакция портала Kotaku, игроки «никогда не прикасаются»).

Пока Bungie хранит молчание по поводу того, с чем столкнуться поклонники Destiny 2 с началом 17-го сезона. Авторы игры сообщили, что новое подземелье появится в Destiny 2 не 24, а 27 мая 2022 года и доступ к нему получат лишь те геймеры, которые ранее купили дополнение The Witch Queen Digital Deluxe Edition.