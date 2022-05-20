Липецк, 20 мая 2022, 12:59 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, рядовой Даниил Буданов. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.
«Специальная военная операция России на Украине»
В Липецкой области подтвердили гибель ещё одного военного
«Сегодня в Усманском районе прощаются с Даниилом Буланаковым. Рядовой российской армии погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
Даниил исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.