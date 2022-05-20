Липецк, 20 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области рядовой Даниил Буланаков. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

Телеграм-канал «Липецкая область» В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области рядовой Даниил Буланаков

«Сегодня в Усманском районе прощаются с Даниилом Буланаковым. Рядовой российской армии погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Даниил исполнял воинский долг во имя защиты интересов своей Родины, соотечественников и семьи. Искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.