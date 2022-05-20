Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 20 мая в региональном оперштабе. Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее. При этом госпитализирован за сутки 91 человек, заболевший ковидом, это на 22 человека меньше, чем в предыдущий день.

Павел Соболев ИА REGNUM Вход в «красную зону»

Умерли от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки 11 пациентов (+2 к показателю предыдущих суток). Выписаны по выздоровлению за 19 мая в Петербурге 473 человека (-16).

В стационарных условиях от COVID-19 сейчас лечатся 1286 пациентов (-47). В реанимационных палатах лежат 193 пациента (-8). К ИВЛ подключены 23 больных (-5). По выздоровлению из больниц за сутки выписали ровно 100 пациентов (-11).

На амбулаторном лечении от ковида в Петербурге находятся 2520 человек (-267).

Напомним, что с начала пандемии в Петербурга зафиксировали 1 526 265 случаев заражения коронавирусом. За это время от ковида скончались 33 726 пациентов, выздоровели 1 489 708 человек.