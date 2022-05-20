Москва, , 12:57 — REGNUM В Минпромторге готовы обсуждать возможность сохранения рецептуры блюд фастфуд-сети McDonald’s с новыми владельцами. Об этом журналистам заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

McDonald's Spacekid

«Когда к нам обратится новый владелец с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать, что необходимо, чтобы [эта система] с новым названием, но со старой рецептурой, всем известной и любимой многими потребителями, эффективно работала», — сказал Евтухов.

Накануне стало известно, что McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору.