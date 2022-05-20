Ставрополь, , 12:56 — REGNUM В Ставропольском крае в течение последнего месяца почти вдвое снизилось количество коек в ковидных госпиталях. Если к началу мая их было более 570, то в настоящее время численность коек составляет 353. При этом 30% всех мест остаются свободными, сообщил 20 мая губернатор края Владимир Владимиров.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «эпидемиологическая ситуация с каждым днем улучшается, все меньше нужно мест в «красных» зонах». Владимиров также привел данные за 19 мая по ситуации с коронавирусом на Ставрополье.

За прошедшие сутки в крае были госпитализированы 30 человек. Выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 45 пациентов, скончался один заболевший COVID-19.