Красногорск, , 12:56 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 20 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 206 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 23 случая больше аналогичного показателя 19 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 183 человек, а днём ранее — у 187 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 5 089 новых случаев заражения коронавирусом.

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