Вашингтон, 21 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в соцсети, что «дикие обвинения» в его адрес не соответствуют действительности, сообщает CNBC.

Roderick Eime Частный самолет

Это заявление стало ответом на статью в Business Insider от 19 мая о том, что аэрокосмическая компания выплатила 250 000 долларов США по мировому соглашению с бортпроводницей частного самолета, обвинявшей миллиардера в сексуальных домогательствах.

В материале, где цитируются интервью и документы, полученные журналистами Insider, сообщается, что, по утверждению женщины, во время массажа, который она делала Маску, он неприлично обнажился, трогал ее за бедро без ее согласия и предложил купить ей лошадь в награду за определенные действия.

«Эти дикие обвинения абсолютно не соответствуют действительности, — написал Маск в соцсети. — Нападки на меня следует рассматривать через политическую призму — это их стандартная (гнусная) тактика».

«Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это было бы первым случаем за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно», — заявил Маск журналистам Business Insider и назвал статью «политически мотивированными нападками».

Вице-президент SpaceX по юридическим вопросам Кристофер Кардачи, которого цитирует Insider, сказал: «Я не собираюсь комментировать какие-либо мировые соглашения».