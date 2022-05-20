Москва, 20 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. По состоянию на вторую неделю мая 2022 года в российские медучреждения обратились 56 482 пострадавших от укусов клещей. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клещ

«По состоянию на вторую неделю мая в РФ в медицинские организации обратились 56 482 пострадавших от укусов клещей, среди них — 17 417 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что этот показатель соответствует уровню среднемноголетних значений (СМП — 53 756), так как каждый год в это период фиксировалось от 29 805 до 95 253 подобных обращений.

Кроме того, отмечается, что среди этих обращений зарегистрированы единичные случаи клещевого вирусного энцефалита и добавляется, что больше всего пострадавших от укусов клещей в Свердловской, Кемеровская, Тюменской, Томской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Алтайском крае.

Помимо этого, уточняется, что на территории Воронежской, Ростовской, Саратовской и Кемеровской областей, в Красноярском и Пермском краях, а также в республиках Крым, Алтай, Тува и Хакасия зарегистрированы случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый в 2022 году случай заболевания эрлихиозом (моноцитарным эрлихиозом человека) зарегистрирован в Красноярском крае.