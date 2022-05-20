Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Дни культуры Ростовской области пройдут в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в сентябре выступят лучшие творческие коллективы донского края. Этот вопрос на рабочей встрече в северной столице обсудили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

«В эти дни мы могли бы организовать комплекс мероприятий по различным направлениям деятельности учреждений культуры Ростовской области — театрально-концертному, музейному, библиотечному. Рассчитываем, что площадками для их проведения могут стать центральные учреждения культуры Санкт-Петербурга, такие как Государственная академическая капелла, Большой драмтеатр имени Товстоногова, Мариинский театр и другие», — предложил Голубев.

Донской край в культурной столице России представят ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова, Ростовский академический симфонический оркестр, артисты музыкального и академического театра драмы имени Горького.

Не исключено, что в рамках проведения Дней культуры состоится церемония полуденного выстрела в честь Ростовской области с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

ИА REGNUM напоминает, что соглашение о мерегиональном сотрудничестве между Ростовской области и Санкт-Петербургом было подписано в июне 2015 года.