Владикавказ, 20 мая 2022, 12:54 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обнародовал данные о своем доходе, полученном в 2021 году. Его общая сумма составила свыше 70 млн рублей. Однако на посту руководителя республики Меняйло заработал всего немногим более полутора миллионов рублей.
Основная часть доходов была получена от продажи квартиры в Москве — 60 млн рублей. Еще 7,5 млн составил доход Сергея Меняйло на прежнем месте работы. В него вошли в том числе компенсация за неиспользованные дни отпуска. Кроме того, часть дохода получена в качестве социальных выплат — военной пенсии и льгот как участнику боевых действий. Есть в том числе у главы РСО-Алании доход от вкладов в банках. Супруга Сергея Меняйло получила в 2021 году доход в размере 383 тыс. рублей.
Помимо этого во временном пользовании у семьи Меняйло находится служебное жилое помещение площадью 298,9 кв. м.