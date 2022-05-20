Владикавказ, 20 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обнародовал данные о своем доходе, полученном в 2021 году. Его общая сумма составила свыше 70 млн рублей. Однако на посту руководителя республики Меняйло заработал всего немногим более полутора миллионов рублей.

Sfo.gov.ru Сергей Меняйло

Основная часть доходов была получена от продажи квартиры в Москве — 60 млн рублей. Еще 7,5 млн составил доход Сергея Меняйло на прежнем месте работы. В него вошли в том числе компенсация за неиспользованные дни отпуска. Кроме того, часть дохода получена в качестве социальных выплат — военной пенсии и льгот как участнику боевых действий. Есть в том числе у главы РСО-Алании доход от вкладов в банках. Супруга Сергея Меняйло получила в 2021 году доход в размере 383 тыс. рублей.

«В собственности у главы РСО-Алания в настоящее время находится автомобиль марки «Тойота Ланд Крузер» 2013 года выпуска. В пользовании — квартира, принадлежащая в равных долях супруге и его детям, общей площадью 94,1 кв. м и гараж 15 кв. м. В собственности жены находится жилой дом площадью 142,2 кв. м, квартира 94,1 кв. м (1/3 доли) и земельный участок 618 кв. м», — говорится в сообщении.

Помимо этого во временном пользовании у семьи Меняйло находится служебное жилое помещение площадью 298,9 кв. м.