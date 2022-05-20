Ереван, 20 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Колонна протестующих, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе протестной акции 20 мая окружила на площади Республики в Ереване гостиницу Marriott Armenia Hotel, где проводит форум неправительственная организация Freedom House, штаб которой расположен в США. Об этом сообщает армянский новостной портал 24 news.

ИА REGNUM Шествие по Еревану

«Наша главная цель — устранение Никола Пашиняна, этой власти. Это борьба за родину», — объявил присутствующим член Республиканской партии Айк Дердзян.

Сообщаеся, что на форум на тему «Армянская демократия» прибыл Пашинян, а также его посетила посол США в Ереване Линн Трейси.

По данным журналистов, протестующие скандируют «Армения без Трейси», «Уходи, Трейси», «Позор», «Армения без Никола».

Напомним, в последние дни протестующие в Ереване перекрывали движение на разных улицах столицы. Один из лидеров протестного движения, вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил, что 20 мая тактика протестов изменится, акции неповиновения будут проходить в другом формате.