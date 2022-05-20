Хельсинки, 20 мая, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовят поправки к закону об охране государственной границы, направленные на усиление её безопасности. Об этом сообщает 20 мая финское МВД.

JIP Граница Финляндии и России

Поправки помогут подготовиться к «гибридному влиянию» на госгранице, включающему в числе прочего массовый приток мигрантов. В МВД полагают, что в Европу по-прежнему будет стремиться большое число людей, при этом миграция будет использоваться как средство политического давления.

Власти страны хотят, чтобы заявления о предоставлении убежища принимались в отдельно выделенных пунктах пересечения границы. Кроме того, рассматривается возможность строительства пограничных заграждений.

К гибридному влиянию на границе Финляндия готовится и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия подала заявку на вступление в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение по этому поводу будет принято быстро.

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