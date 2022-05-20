Симферополь, , 12:53 — REGNUM Пост главы Республики Крым один и тот же человек теперь сможет занимать более двух сроков подряд. Соответствующие изменения в конституцию региона приняли депутаты Госсовета РК 20 мая, сообщили в пресс-службе крымского парламента. Законопроект был разработан рабочей группой Госсовета.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Данные изменения приводят конституцию Крыма в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Вместе с тем, принятыми изменениями ужесточаются и требования к кандидатам на пост главы Республики Крым — он не может быть подданным иностранного государства.

«Помимо этого, устанавливается, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти Глава Республики Крым одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Республики Крым», — уточнил председатель комитета по законодательству Госсовета Сергей Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Госсовета внёс в конституцию Республики Крым изменения, существенно расширяющие полномочия главы региона в части определения системы органов исполнительной власти и привлечения к ответственности глав местного самоуправления.

Добавим, что срок полномочий на посту Республики Крым Сергея Аксёнова истекает в 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсовет Крыма расширил полномочия главы республики