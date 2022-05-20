Симферополь, 20 мая, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Пост главы Республики Крым один и тот же человек теперь сможет занимать более двух сроков подряд. Соответствующие изменения в конституцию региона приняли депутаты Госсовета РК 20 мая, сообщили в пресс-службе крымского парламента. Законопроект был разработан рабочей группой Госсовета.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Данные изменения приводят конституцию Крыма в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Вместе с тем принятыми изменениями ужесточаются и требования к кандидатам на пост главы Республики Крым — они не могут быть подданными иностранного государства.

«Помимо этого, устанавливается, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти Глава Республики Крым одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и государственную должность Республики Крым», — уточнил председатель комитета по законодательству Госсовета Сергей Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Госсовета внёс в конституцию Республики Крым изменения, существенно расширяющие полномочия главы региона в части определения системы органов исполнительной власти и привлечения к ответственности глав местного самоуправления.

Добавим, что срок полномочий на посту главы Республики Крым Сергея Аксёнова истекает в 2024 году.