Москва, , 14:39 — REGNUM Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о ранее анонсированном совместном проекте Константина Хабенского и Марины Кравец. Об этом написал Telegram-канал «Кровавая барыня» 19 мая.

Ксения Собчак Скриншот с YouTube

«Это о чем там проект, интересно, у Хабенского с Кравец? Не театр точно, учитывая то, что речь о съемочной площадке. Темнят, ребята, темнят», — заявила Собчак. К слову, ни Хабенский, ни Кравец, пока что не озвучивали концепцию совместного проекта.

Ранее Марина Кравец сообщила о создании совместного проекта с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским. Подробностями их сотрудничества артистка пообещала поделиться в ближайшее время.

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