Белград, , 12:53 — REGNUM Цель ложных сообщений о минирован объектов в Сербии — заставить Белград ввести санкции против России, заявил 20 мая глава МВД республики Александр Вулин.

Александр Вулин Mod.gov.rs

«Против Сербии ведется гибридная война. Нападение организовано и проводится с ясной целью — чтобы Сербия не принимала решения самостоятельно, но в страхе и под давлением. Каждое сообщение с угрозой начинается фразой — потому что вы не ввели санкции против России сделаем это и это», — цитирует Вулина пресс-служба МВД.

Он добавил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, «трудно выявить конкретного автора, и привел пример сигнала с территории Гамбии, где ясно, что никто не связан с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Сербии выявили страны, из которых поступали сотни ложных сообщений о минировании.

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