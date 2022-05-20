Белград, 20 мая 2022, 12:53 — REGNUM Цель ложных сообщений о минирован объектов в Сербии — заставить Белград ввести санкции против России, заявил 20 мая глава МВД республики Александр Вулин.
Он добавил, что даже когда удается установить, откуда отправлено сообщение, «трудно выявить конкретного автора, и привел пример сигнала с территории Гамбии, где ясно, что никто не связан с Украиной».
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Сербии выявили страны, из которых поступали сотни ложных сообщений о минировании.
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