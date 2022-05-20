Пермь, 20 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В ковидные центры Пермского края за сутки, 19 мая, поступили 32 пациента. Предыдущий суточный показатель госпитализаций составлял 35, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах региона лечатся 270 человек с коронавирусной инфекцией. В тяжёлом состоянии находятся 39 пациентов. Из них 12 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 369 062 заражения коронавирусом. За последние сутки подвержено 99 случаев. От COVID-19 скончались 8785 человек. За 19 мая зарегистрировано два летальных исхода.