Москва, 20 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Гражданам Украины, проживающим на освобождённых от националистов территориях, выплатили в сумме почти 200 млн рублей. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Источник рассказал, что общая сумма выплат на освобождённых территориях Украины составила почти 200 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение всей территории Луганской Народной Республики близится к завершению, заявили в Минобороны РФ.