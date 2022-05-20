Герат, Афганистан, 20 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В результате двух последовательных дорожно-транспортных происшествий в афганской провинции Герат два человека погибли и более восьми получили ранения.

Авария

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что автоаварии произошли 19 мая в 15-м округе безопасности Герата. Сообщается, что среди жертв также есть боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ежегодно дорожно-транспортные происшествия уносят множество жизней граждан страны. При этом большая часть аварий происходит из-за невнимательности водителей.