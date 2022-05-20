Уфа, 20 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Бывшего начальника участка цеха ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» заподозрили в хищении свыше двух млн рублей в Уфе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, фигурант уголовного дела с июня по декабрь 2021 года вносил изменения в журнал сменного задания, приписывая наряды некоторым сотрудникам о якобы выполненном увеличенном объеме работ, на основании этого им была начислена повышенная зарплата.

«После получения работниками денежных средств, подозреваемый требовал от подчиненных передачи ему необоснованно полученной части заработной платы, которую похищал и распоряжался деньгами по своему усмотрению. Всего за указанный период им похищено более 2,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Факт хищения выявила служба безопасности этой организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.