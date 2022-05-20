Бухарест, , 12:50 — REGNUM С начала проведения Россией спецоперации на Украине Киев экспортировал в Евросоюз через румынский порт Констанцы в общей сложности 240 тыс. тонн зерна. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По словам Ауреску, в настоящее время Румыния является крупнейшим в Восточной Европе транзитером зерновых с Украины, обеспечивая поставки этой продукции в десятки стран мира.

«Именно таким образом мы помогаем Киеву привлечь дополнительные средства в украинскую казну», — резюмировал, в частности, он.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении «мобилизовать более широкие международные усилия» для создания транспортного коридора, в том числе морского, с участием румынских маршрутов и портов, чтобы облегчить реализацию украинского экспорта в третьи страны.