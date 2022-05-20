Москва, , 12:47 — REGNUM Ростовская область делает ставку на инновационный бизнес, альтернативную энергетику и совместные предприятия. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 20 мая заявил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, в рамках работы круглого стола «Устойчивые регионы России в новой экономической реальности».

Ростовская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наш регион является приграничным и занимает важное геополитическое положение. И мы видим в этом возможности. 2021 год был годом восстановительного роста. У нас были очень положительные результаты. И мы ожидали, что так будет и дальше. И первый квартал это показал», — сказал Папушенко.

О его словам, сейчас государство выступает не только регулятором, но и актором, «как минимум со стороны государственного спроса».

«У нас все научные центры взаимодействуют между собой. Это касается всех самых сложных стартовых стадий выработки новых продуктов в рамках импортозамещения. Есть инвесторы, которые готовы открывать новые направления. Мы смогли добиться очень четкого понимания всех сторон, — сказал Папушенко. — Мы делаем ставку на инновационный бизнес, энергетику, совместные предприятия. Мы занимаемся плотно альтернативной энергетикой. Гигантская генерация, гигантские инвестиции. Но это не единственная точка роста».