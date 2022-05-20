Москва, , 12:45 — REGNUM На фоне деструктивных шагов со стороны Токио Москва не рассматривает возможность визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Японию. Об этом 20 мая в интервью японскому информационному агентству Kyodo заявил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

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Он подчеркнул, что администрация Фумио Кисиды пошла на «беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества».

«С началом специальной военной операции на Украине официальный Токио активно включился в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, открыто заявляет о том, что цель проводимого антироссийского курса — нанести максимальный ущерб нашей стране», — добавил российский дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

Ноздрев подчеркнул, что «в таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится».

«Поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются», — указал представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия, как считают в Японии, пытается переложить на Токио ответственность за ухудшение японско-российских отношений. По его словам, на отношения России и Японии повлияла ситуация на Украине. В марте российский МИД объявил о прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курилы, теперь со своей стороны о приостановке безвизовых поездок объявил и МИД Японии.

Он подчеркнул, что, несмотря на это, российская сторона пытается переложить ответственность на Японию, что «совершенно неприемлемо».

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