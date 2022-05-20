Бухарест, , 12:45 — REGNUM Землетрясение силой в 3,7 баллов по шкале Рихтера произошло 20 мая в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По официальным данным, подземный толчок был зафиксирован в 00:35 по местному времени неподалеку от городов Брашов и Плоешти. Эпицентр природного явления находился на глубине 84 км.

Жертв и разрушений нет.

Напомним, нынешнее колебание земной поверхности стало в регионе уже третьим по счету за последние четыре дня. В частности, 17 мая во Вранче произошло землетрясение магнитудой 3, а 18 мая — магнитудой 3,2.