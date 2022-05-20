Оренбург, 20 мая, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В городе Кувандыке Оренбургской области грузовая «Газель» врезалась в стадо коров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области Машина, сбившая стадо коров

По данным полиции, ДТП произошло на трассе Оренбург — Орск. Возле села Краснощёково грузовик сбил стадо животных, которых сельчанка перегоняла на выпас. Пять коров погибли.

«Одно из животных от удара отбросило на хозяйку. Она получила различные травмы и была госпитализирована», — сказали в УМВД.

По факту ДТП проводится проверка. Возбуждены административные дела. В отношении водителя машины — за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. В отношении владелицы коров — за создание помех в движении транспортных средств.