Новосибирская область, 20 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины в результате пожара в Новосибирской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло в селе Верх-Каргат вечером 19 мая.

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«В ходе его ликвидации было обнаружено тело женщины 1960 года рождения. По предварительным данным причина пожара- короткое замыкание электропроводки», — отметили в управлении.

На месте работают сотрудники ведомства, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.