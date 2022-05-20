Мадрид, , 12:42 — REGNUM Испанская «Народная партия» (Partido Popular) под предводительством Альберто Нуньеса Фейхоо продолжает сокращать разрыв с Социалистической рабочей партии Испании (PSOE), поднявшись в рейтинге на полтора процентных пункта за месяц. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Центр социологических исследований.

Испания

Отмечается, что рейтинг «Народной партии» после роста составляет 28,7%, тогда как уровень популярности социалистов остался на прежнем уровне — 30,3%.

Резкий рост показала национал-консервативная партия «Голос» (Vox), которая всего за месяц поднялась на 2,2 процентных пункта — до 16,6%.

Далее в рейтинге идут Unidas Podemos (9,6%, потеря в рейтинге за месяц — 1,1%), «Левые республиканцы Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) (2,5%, потеря в рейтинге за месяц — 0,1%), коалиция партий «Больше страны» (Más País) и «Компромисс» (Compromís) (2,1%, за месяц не изменился), «Граждане» (Ciudadanos) (1,8%, потеря в рейтинге за месяц – 0,2%), «Баскская националистическая партия» (Partido Nacionalista Vasco) (1,3%, за месяц не изменился), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) (1,2%, за месяц не изменился) и «Единая Страна Басков» (Euskal Herria Bildu) (1,1%, потеря в рейтинге за месяц – 0,1%).

Опрос был проведён с 3 мая по 12 мая — в разгар шпионского скандала.