Москва, 20 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооруженных силах России, внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Mil.ru Андрей Картаполов

Сейчас первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — до 30 лет.

На фоне специальной военной операции на Украине авторы предлагают убрать верхний порог, тем самым расширив возможности для привлечения на службу.

В качестве аргументов для принятия закона они указали на необходимость привлечения высокопрофессиональных специалистов в сфере медицинского обеспечения, технического обслуживания, эксплуатации, связи.

Принятие закона потребует внесения поправок в указ главы государства. При этом они указали на то, что реализация норм не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.