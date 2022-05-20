Казань, 20 мая 2022, 12:42 — REGNUM Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заявивший, что программа импортозамещения в России «полностью провалена», в целом прав, считает депутат Вязовского сельского поселения Бугульминского района от «Партии Роста» Ольга Айдуганова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила сегодня, 20 мая.
«Некоторые руководители пытаются пересадить нашу промышленность, экономику на «китайскую иглу». И укрепляющийся курс рубля на самом деле этому способствует — становится выгодным покупать китайское, а не российское. Наши товары теряют конкурентное преимущество в виде цены при укрепившемся рубле на экспортном рынке. А ведь низкая цена была одним из стимулов в условиях санкций покупать российские товары зарубежными компаниями, несмотря на имеющиеся ограничения», — отметила депутат.
При этом, она обратила внимание, что государством предпринимаются и такие правильные меры, как снятие пошлин на оборудование, не производимое в России.
«Считаю, что сейчас необходимо ввести ограничительные пошлины на определенные товары, стимулировать экспорт путем предоставления прямых субсидий, а также уменьшить ограничения по продаже валютной выручки», — добавила Айдуганова.