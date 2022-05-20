Казань, 20 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, заявивший, что программа импортозамещения в России «полностью провалена», в целом прав, считает депутат Вязовского сельского поселения Бугульминского района от «Партии Роста» Ольга Айдуганова. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила сегодня, 20 мая.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«Некоторые руководители пытаются пересадить нашу промышленность, экономику на «китайскую иглу». И укрепляющийся курс рубля на самом деле этому способствует — становится выгодным покупать китайское, а не российское. Наши товары теряют конкурентное преимущество в виде цены при укрепившемся рубле на экспортном рынке. А ведь низкая цена была одним из стимулов в условиях санкций покупать российские товары зарубежными компаниями, несмотря на имеющиеся ограничения», — отметила депутат.

При этом, она обратила внимание, что государством предпринимаются и такие правильные меры, как снятие пошлин на оборудование, не производимое в России.

«Считаю, что сейчас необходимо ввести ограничительные пошлины на определенные товары, стимулировать экспорт путем предоставления прямых субсидий, а также уменьшить ограничения по продаже валютной выручки», — добавила Айдуганова.