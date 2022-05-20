Барнаул, , 12:42 — REGNUM В Кодекс Алтайского края о выборах внесут изменения, касающиеся организации выборов. Как сообщает 20 мая телеграм-канал Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС), соответствующий законопроект внесен в повестку майской сессии парламента. Депутатам предстоит рассмотреть его в двух чтениях.

Кодекс Алтайского края АКЗС

По словам заместителя председателя АКЗС, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению Дениса Голобородько («Единая Россия»), проект закона разработан в целях приведения положений Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве в соответствие с федеральным законодательством. В документ также вошли предложения Избирательной комиссии Алтайского края в целях совершенствования правоприменительной практики.

Ряд изменений обусловлен принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Поэтому нормы, регулирующие процедуры и порядок проведения отзыва Губернатора Алтайского края, должны быть признаны утратившими силу в порядке и сроки, установленные федеральным законом.

В числе других изменений в Кодекс предлагается ввести нормы по организации выборов, уже закрепленные в федеральном законодательстве. Так, исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума предлагается возложить на территориальные избирательные комиссии или участковые избирательные комиссии (а избирательные комиссии муниципальных образований упразднить).

Среди разработанных изменений также — изменение оснований для уточнения перечня и границ избирательных участков, уточнение статуса и полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, изменение порядка назначения наблюдателей, увеличение количества назначаемых наблюдателей в территориальные, окружные и участковые избирательные комиссии до трех человек от каждого субъекта назначения.

Законопроект содержит усовершенствованный механизм контроля за размещением агитационных материалов. Предусматривается, что копия агитационного материала, предназначенного для размещения в СМИ, до начала его распространения представляется в соответствующую избирательную комиссию.

Федеральное законодательство о выборах расширяет перечень лиц, не имеющих права быть избранными в течение определенного законом срока. В частности, в указанный перечень лиц включены граждане, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, судимость которых снята или погашена, — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Кроме того, данное ограничение касается лиц, осужденных за совершение преступлений средней тяжести сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Аналогичные нормы предлагается внести и в краевой Кодекс о выборах.

Совершенствуются нормы по осуществлению контроля за расходами по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты кандидатов. Кандидаты, участвующие в региональных выборах и выборах глав районов, округов и городов, должны будут представить сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов, если сумма сделки превышает общий семейный доход за три года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Устав Алтайского края для приведения в соответствие с федеральным законодательством внесут 28 изменений.

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