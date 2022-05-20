Сеул, , 12:42 — REGNUM Большинство жителей Южной Кореи негативно относятся к ЛГБТ-сообществу. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные группы защиты ЛГБТК Dawoom.

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 августа по 7 сентября 2021 года среди 3911 человек в возрасте 19-34 лет, идентифицирующих себя как сексуальные меньшинства, 97% респондентов отметили, что Южная Корея — неподходящая страна для проживания сексуальных меньшинств, так как они подвергаются дискриминации.

Среди органов власти, враждебно настроенным по отношению к сексуальным меньшинствам, участники назвали армию (91,4%), Национальное собрание (парламент) (89%), правительство (88,4%), судебную власть (82,4%) и полицию (82,3%).

Между тем 42% респондентов задумывались о самоубийстве, а 8,2% действительно пытались свести счеты с жизнью. Почти половина респондентов сообщили о депрессии, а 37,6% — обращались за психиатрической помощью.

Каждый десятый участник опроса никогда не раскрывал свою сексуальную ориентацию своим знакомым.