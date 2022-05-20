Южно-Сахалинск, , 12:40 — REGNUM На Сахалине депутат Ногликского городского округа лишился мандата, так как не предоставил в срок до 30 апреля сведения о своих доходах за 2021 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Мандат Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции проводила районная прокуратура. После выявленного правонарушения в думу было внесено прокурорское представление. Депутаты полностью удовлетворили представление и досрочно лишили народного избранника полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, В Санкт-Петербурге в ходе проверки деклараций о доходах 14 депутатов органов муниципального самоуправления лишились своих мандатов.