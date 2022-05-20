Брюссель, , 12:40 — REGNUM На данный момент на территории Бельгии выявлено два случая заражения человека оспой обезьян. Об этом 20 мая сообщил вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета на своей странице в соцсети Twitter.

Обезьяны Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР

«Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант», — написал он в своем сообщении.

При этом ранее оспа обезьян была выявлена у жителя бельгийского Антверпена. Также отмечается, что оба заболевших некоторое время назад находились на одном мероприятии и потому эти случаи могут быть связаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уже в апреле 2022 года в испанском автономном сообществе Мадрид начал свою циркуляцию вирус, который вызывает оспу обезьян.