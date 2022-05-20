Чебаркуль, Челябинская область, 20 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области собака покусала 14-летнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Установлено, что животное является бродячим. Материалы проверки по факту происшествия были переданы из полиции в СКР. Ход проверки держит на контроле глава областного следственного управления Пётр Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Челябинской области произошло уже несколько случаев нападения собак на детей.